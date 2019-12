Soome meedia: Rinne astub tagasi, peaministriks võib saada Sanna Marin

Soomes viimastel päevadel tekkinud valitsuskriis võib viia selleni, et sotsiaaldemokraadist (SDP) peaminister Antti Rinne esitab teisipäeva lõunaajal tagasiastumisavalduse. Meedias pakutakse uueks peaministriks SDE esimest aseesimeest, transpordi- ja kommunikatsiooniministrit Sanna Marini.

Iltalehti ja Soome ringhäälingu Yle andmetel teatab Rinne oma tagasiastumisest enne teisipäeval parlamendis toimuvat opositisooni esitatud arupärimise arutelu, mis peaks algama kell 14.00. Enne seda nõuavad Rinne ja SDP koalitsioonipartner Keskerakonnalt (Keskusta) kirjaliku põhjenduse, miks Keskusta esimees Katri Kulmuni nõudis esmaspäeval peaministri väljavahetamist.

Ajalehe andmetel valib SDP uue peaministrikandidaadi alles järgmisel nädalal, tõenäoliselt 12. detsembril. Enne seda peetakse läbirääkimisi nii koalitsioonipartnerite kui opositsioonierakondadega. Iltalehti andmetel kavatsevad sotsiaaldemokraadid läbirääkimisi pidada ka küsitluste järgi Soome populaarseimaks erakonnaks tõusnud Põlissoomlastega, kes on praegu opositsioonis. Ajalehe hinnangul on SDP eesmärgiks jätkata siiski praeguse koalitsiooniga, kuid see eeldab viimastel päevadel tekkinud lahkehelide lahendamist suurima koalitisioonipartneri Keskustaga.

Keskerakonna esimees Kulmuni ja Rinne kohtusid teisipäeva hommikul. Pärast kohtumist teatas Kulmuni sama, mis esmaspäeval, et Keskusta parlamendifraktsioonil ja erakonna juhatus ei usalda Rinnet, kirjutab Helsingin Sanomat. Keskusta fraktsiooni esimees Antti Kurvinen märkis, et nad ütlesid seda Rinnele juba kolmandat korda.

Rinne ütles pärast kohtumist, et tagasiastumiskavatsuste kohta pole tal midagi öelda, küll aga on "toimunud arutelud".

SDP on seni kinnitanud oma toetust Rinnele.

Helsingin Sanomate andmetel on aga Rinne juba leppinud kokku kohtumise Soome presidendi Sauli Niinistöga, et talle esitada tagasiastumisavaldus.

Meedias pakutakse peaministrikandidaadiks praegust transpordi- ja kommunikatsiooniministrit Sanna Marini (SDP). Peaministri kohast on Iltalehti andmetel huvitatud ka Antti Lindtman ja Ville Skinnari (mõlemad SDP). Lindtman on SDP parlamendifraktsiooni esimees.

Kolmapäevaks kavandatud SDP volikogu on kavas edasi lükata.

Yle hinnangul tähendaks olukord, kus sotsiaaldemokraadid jätkavad Rinne toetamist, kuid Keskerakond ei, valitsuse lagunemist. Ainuke võimalus sama valitsuse jätkamiseks on Soome rahvusringhäälingu hinnangul uue peaministrikandidaadi leidmine. Praeguses koalitsioonis kuulub peaministri koht sotsiaaldemokraatidele.

Soome valitsuse püsimine sattus kaalukausile, kui valitsusse kuuluv Keskusta teatas esmaspäeval, et Rinnel ei ole nende usaldust. Keskusta hinnangul on Rinne ja SDP selgitused Soome Posti ümber toimuva kohta ebapiisavad. Rinne süüdistas esmaspäeva õhtul omakorda Keskustat ebaselgetes sõnumites ning nõudis selgitust, mida koalitsioonipartner temalt täpselt nõuab.

Rinne teatas reedel, et Soome Postiga seotud probleemide keskmes olnud riigifirmade minister Sirpa Paatero esitas tagasiastumisavalduse ning tema kiitis lahkumisavalduse heaks. Rinne süüdistas postifirma juhtkonda vassimises, opositsiooniparteid Koonderakond ja Põlissoomlased aga süüdistavad peaminister Rinnet ennast parlamendi eksitamises.