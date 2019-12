Tallinn tõstab mittetallinlastele ühistranspordipiletite hinda

Viimati muutis Tallinn ühistranspordi piletihindu 2012. aastal, kui tööle hakkas elektrooniline piletisüsteem. Abilinnapea Andrei Novikov põhjendas hinnatõusuvajadust sellega, et vahepealsetel aastatel on märkimisväärselt kasvanud nii ühistranspordi kasutajate kui ka liiniveomahtude arv. Selle aasta alguses hakkas Tallinna Linnatranspordi AS erakorraliselt teenindama 11 olemasolevat bussiliini ning aasta teises pooles avas linn uusi bussiliine.

Ühe sõidu piletit hakkab asendama tunnipilet. Bussijuhilt ostetud tunnipileti hind jääb samaks (2 eurot). Tunnipilet ühiskaardi või kontaktivaba pangakaardiga ostmisel hakkab maksma 1,50, päevapilet 4,50. Ühe tunni sooduspileti hind hakkab maksma 75 senti. Kolme päeva pilet hakkab uuest aastast maksab 7,50 eurot ja viie päeva pilet 9 eurot. 30 päeva pileti eest peab maksma 30 eurot, soodushinnaks jääb 13 eurot.

Uue tootena on välja arendatud konverentsipilet, mis kehtib juhul, kui ürituse korraldaja on taotlenud osalejatele tasuta sõidu õigust. Osalejatele antakse välja unikaalse koodiga piletid, mis tuleb ühistransporti sisenemisel valideerima.

Lisaks muutuvad validaatori helisignaalid: üks pikk signaal hakkab tähistama edukat sõiduõiguse registreerimist. Kaks lühikest helisignaali tähistavad seda, et sõiduõigust ei ole.

Turistide jaoks mõeldud QR-piletit saab uuest aastast osta piletiautomaadist, mis on paigaldatud Tallinna lennujaama ja bussijaama, piletiautomaadid lisanduvad ka Balti jaama ning reisisadama A- ja D-terminali.

Tasuta sõiduõigus Aegna saarele jääb elanikele, koolieelikutele ning puuetega inimestele. Ühe suuna pilet Aegna saarele hakkab maksma 4 eurot, edasi-tagasi sõidupilet 6 eurot. Ühe suuna sooduspilet õpilastele ja eakatele hakkab maksma 2 eurot ning edasi-tagasisõidupilet 3,80. Uued piletihinnad peab kinnitama Tallinna linnavolikogu.