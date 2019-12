Tartu maakohtu registriosakond algatas Eesti Vabaduspartei - Põllumeeste Kogu ning Eesti Iseseisvuspartei suhtes järelevalvemenetlused, kuna mõlemad on esitamata 2017. aasta majandusaasta aruanded ning lõppenud on ka parteide juhatuse liikmete ametiajad.

Mõlemal erakonnal on aega kuus kuud, et esitada puuduvad majandusaasta aruanded ja dokumendid, mille alusel on pikendatud juhatuse liikmete ametiaega. Mõlemal parteil on esitamata ka 2018. aasta majandusaasta aruanded, mille suhtes saab järelevalvemenetlused algatada jaanuaris 2020.

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni (ERJK) andmetel nähtub mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri andmetest, et erakonna Eesti Vabaduspartei - Põllumeeste Kogu juhatuse liikmete volitused on lõppenud juba 2013. aastal.

Erakonda Eesti Vabaduspartei - Põllumeeste Kogu kuulub äriregistri andmetel 769 liiget ning erakonda Eesti Iseseisvusparteisse 1912 liiget.

"Eesti Vabaduspartei - Põllumeeste Kogu juhatuse liikmete volitused on lõppenud juba 2013. aastal."

Järelevalvemenetlus algatati ka kolmanda väikepartei, erakonna Rahva Tahe suhtes. Nimelt kohustab erakonnaseadus erakonda teabe avalikustamiseks pidama veebilehte, mille aadressist ta teavitab registriosakonda. Erakonna Rahva Tahe registriandmetest aga ei nähtu veebilehe aadressi.

Tartu maakohtu registriosakond kohustas erakonna Rahva Tahe juhatust 20 päeva jooksul puuduvad andmed registripidajale esitama.

Äriregistri andemetel on erakonnas Rahva Tahe 598 liiget.

Surnud liikmed nimekirjades

ERJK tundis ka huvi, kuidas toimub registriosakonna kontroll surnud isikute erakondade nimekirjast väljaarvamise üle?

Registriosakond vastas, et kontroll surnud isikute nimekirjast väljaarvamise üle toimub automatiseeritult. Infosüsteem teeb päringu erakondade nimekirjas olevate isikute suhtes rahvastikuregistrile. Surnud isikud kustutatakse erakonna nimekirjast automatiseeritult ning sellest teavitatakse erakonna juhatust.

Maakohtu registriosakond tunnistab, et kuni 28. novembrini 2019 toimus surnud isikute kontroll erakondade liikmete nimekirjade üle päringutega, mille kestus oli väga pikk. Päringu pika kestuse tõttu võis nimekirjades esineda ka surnud inimeste andmeid. Registriosakond lubab, et edaspidi muutub surnud isikute kontroll operatiivsemaks.