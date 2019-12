Üllar Saaremäe igatseb teatriellu tagasi tööjärgset väikest napsitamist

Isamaasse kuuluv Saaremäe rääkis Eesti Televisiooni saates "Ringvaade," et praegu on Toompeal piirangu arutamine alles idee tasandil ja mingit eelnõud veel ei ole.

"Arutada võib mida tahes, aga see, et sellest on saanud üks põletav uudis on minu jaoks üllatus. Arutelud käivad, aga rohkem ma ei tea," lausus Saaremäe.

Saaremäe meenutas, et 18-aastane võib Eestis vanemate käest küsimata abielluda ja lapsi teha. "Ka siis pulmaviinad peab isa ostma? Minu meelest see on üsna jabur. Ja siis äiapapad peavad need koos ära jooma?" rääkis Saaremäe. "Saan aru, et noorte inimeste tervise eest tulebki seista, aga kui kaua siis inimene on noor?"

Saaremäe meenutas, et kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel võib juba valida 16-aastaselt.

Noores eas kärakavõtmine jääb Saaremäe mäletamist mööda ikka Nõukogude aega. "Ka teatris ei võeta enam ohtralt napsu. Mõnikord olen kahetsenud, et pärast etendust ei saa toimunu üle arutada," sõnas Saaremäe.

Ta meenutas, et esimest korda võttis ta end vinti lavakunstikateedris. "Tahtsin olla tõeline mees ja see võis juhtuda minu 19. sünnipäeval. Ivo Uukkivi oli minu kursavend ja tema kõrval mitte õlut pruukida oli memmeks komme," rääkis Saaremäe.

Aga kui peakski tulema eelnõu alkoholitarvitamise vanusepiirangu muutmiseks, lubas Saaremäe hääletada vastu. "Sellesse eelnõusse tuleb suhtuda suure huumoriga."