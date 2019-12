Ilm läheb soojemaks ja teed libedamaks

Pilvi oli Mandri-Euroopas hõredalt, kuid mitmel pool püsis udu ning kõrgrõhuala äärealadel sadas vaid kohati. Samas liikus Põhja-Atlandilt madalrõhkkond Norra mere suunas ja tõi lund ja lörtsi Norrasse ja Rootsis ning vihma Taani ja Lõuna-Rootsi.

Juba saabuval ööl liigub madalrõhulohk kiiresti üle Soome ja Baltimaade, tuues niiskust ja soojust. Lumi ja lörts muutub vihmaks ning jõudes külmale pinnale, tekib laialdaselt jäide. Päeval liigub järgmine kõrgrõhuhari üle Läänemere maade ja ilm on enamjaolt sajuta, vaid Norra merele suunduv järgmine tsüklon toob sadu Skandinaavia ja Soome põhjaossa.

Eeloleval ööl pilvisus tiheneb ja saartel alanud sadu laieneb edasi mandrile - algul lume ja lörtsina, hiljem läheb järk-järgult üle vihmaks. On ka udu ja jäidet, mistõttu muutuvad teed laialdaselt libedaks. Puhub edela- ja läänetuul 6-12, rannikul kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on mandril enne südaööd veel miinuspoolel, saartel on juba ikka soojem.

Hommikul on valdavalt pilvine ja Lääne-Eestis olulise sajuta, kuid ida pool sajab veel lörtsi ja vihma. Puhub edela- ja läänetuul 7-13, iiliti kuni 17 m/s. Temperatuur tõuseb kõikjal, saartel kuni 6 kraadini.

Keskpäeval lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja pärastlõunaks taandub sadu itta. Samas on jäidet ja paiguti püsib udu ning teedel on veel libedust. Tuul on valdavalt läänest 5-11, äärealadel kuni 15 m/s. Sooja on kolmest seitsme kraadini.

Nädala lõpuni plusskraadid püsivad, kuigi pühapäeval on nii öine kui päevane keskmine temperatuur juba pisut madalam. Sademete poolest tuleb leppida nii vihma- kui lörtsisajuga, mis iga päev lahutamatuks on. Neljapäeval ja reedel puhub lisaks kõle edelatuul, mis laupäeval veidi nõrgeneb.

Aga pidagem siis ikka meeles, et homse väikese soojalainega muutuvad teed libedaks.