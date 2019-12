Ratas: liigume Türgiga heas suunas

Peaminister Jüri Ratas ütles, et rääkis teisipäeva õhtul Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoganiga Türgi-poolsest Balti riikide ja Poola kaitseplaanide uuendamise blokeerimisest.

"Eks me ikka eile õhtul rääkisime ja ma olen kindel, et me leiame siin koos oma liitlastega head lahendused," lausus Ratas ERR-ile.

ERR-i korrespondent Epp Ehand küsis Rataselt, kas toimus või toimub neljapoolne kohtumine teema arutamiseks. "Eile oli meil vastuvõtt ja me rääkisime nii kahekesi, kolmekesi kui ka neljakesi. Andke natuke aega arutada neid teemasid, küll me anname teada, kui on kokkulepe saavutatud," lausus Ratas.

Välisminister Urmas Reinsalu kinnitas ERR-ile, et teisipäeval toimub kaitseplaanide teema arutamiseks kohtumine Balti riikide ja Poola liidrite ning Türgi presidendi vahel.

"Meil ei ole eraldivõetuna meie regiooni kaitseplaanide uuendamise küsimuses mingit vastasseisu Türgiga. Küsimus on laiem ja meie huvides on leida kiiresti töötav lahendus," ütles Reinsalu teisipäeval.

Enne Londonis teisi- ja kolmapäeval toimuvale NATO tippkohtumisele lahkumist ütles Erdogan, et arutab kohtumisel asja Poola ja Balti liidritega. Erdogani sõnul arutas ta esmaspäeval küsimust ka Poola presidendi Andrzej Dudaga.