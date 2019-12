Google'i asutajad taanduvad grupi tegevjuhtimisest

Tehnoloogiahiiu Google tegevjuht Sundar Pichai asub juhtima selle emafirmat Alphabet Inc, teatas ettevõte. Pichai võtab ameti üle Google'i kaasasutajalt Larry Page'ilt.

Alphabet hõlmab lisaks Google'ile ka teisi üksusi, mis keskenduvad valdkondadele nagu isejuhtivad autod ja bioteadused.

Page ja Google'i teine kaasasutaja Sergey Brin jätkavad oma tegevust kaasasutajate, aktsionäride ja Alphabeti direktorite nõukogu liikmetena, märkis ettevõte.

Alphabet loodi 2015. aastal, andes eraldi identiteedi algsele Google'ile ja sellistele üksustele nagu isejuhtivate autodega tegelev Waymo ja tuleviku linnade arengut ja sinna sobivaid arenguid kavandav Sidewalk Labs.

47-aastane Pichai asub firmat tüürima ajal, mil Page ja Brin on olnud avalikkuse vaateväljast suuresti kadunud ning ettevõte on silmitsi terve rea vaidlustega, mis on seotud selle domineeriva positsiooniga tehnoloogiamaailmas.

India lõunaosas Chennais sündinud Pichai õppis Kharagpuris asuvas India Tehnoloogiainstituudis ning suundus siis Ühendriikidesse oma õpinguid ja karjääri jätkama. Indiast lahkumise järel tudeeris ta esmalt Stanfordi ülikoolis ning seejärel Pennsylvania ülikooli Whartoni koolis.