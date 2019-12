"Mis puudutav võimalikku riigisaladuse lekitamist, siis eeskätt peaksid sellele hinnangu andma kaitseministeeriumi spetsialistid," ütles Aeg.

"Mulle tundub, et see oli utreeritud, väljavisatud väide, mille puhul konkreetsetele allikatele ei viidatud. Nagu oleks olnud tegemist mingi kuulujutuga. Kaitseministeerium peab tuvastama, kui tõene see väide oli, mina seda kommenteerida ei oska," ütles Aeg.

"Loomulikult, kui päriselt on riigisaladust avaldatud, tuleb sellele reageerida, kuid kas riigisaladust on avaldatud, saab hinnangu anda vaid see, kes on selle saladuse loonud," märkis Aeg.

Ta lisas, et julgeolekukomisjoni istungitel, millel ta on viibinud, pole käsitletud teemat, millises seisus Kellavere radar on.

Martin Helme märkis Aidu tuulepargist Postimehele rääkides, et kaitseministeerium ei ole näidanud konkreetseid tõendeid, et tuulikud segavad radareid. "Nad ütlevad, et kõik on riigisaladus. Üks riigisaladus, mida mina olen kuulnud, on see, et Kellavere radar lihtsalt ei tööta," ütles Helme.