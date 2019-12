Riigi Kinnisvara AS (RKAS) viib läbi otsingut, et selgitada välja Tallinnas ja Tartus hooneid ja kinnistuid, kuhu saaks vajadusel rajada eriruumidega büroohoone. Uuringu kolmapäeval avaldatud kirjeldus näis hoone tulevase kasutajana viitavat salastatud asutusele, kuid tegelikult tuli ilmsiks, et uusi hooneid otsib politsei- ja piirivalveamet (PPA).