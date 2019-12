Riigi Kinnisvara AS (RKAS) viib läbi otsingut, et selgitada välja Tallinnas ja Tartus hooneid ja kinnistuid, kuhu saaks vajadusel rajada eriruumidega büroohoone. Uuringu kirjeldus näib hoone tulevase kasutajana viitavat salastatud asutusele.

Uuringu eesmärk on anda turuosalistele ülevaade kavatsusest viia läbi kontsessioon üüripinna leidmiseks ning saada potentsiaalselt huvitatud isikutelt tagasisidet riigihanke põhitingimuste kohta: eeskätt turu valmisolek ja hinnang võimalikule hanke esemele ning lepingu tingimustele, seisab RKAS-i saadetud kutses uuringus osalemiseks.

Uuringu kontaktisik Kristjan Kukk RKAS-ist ütles ERR-ile, et uuringul on tellija, kuid see info on ametkondlikuks kasutamiseks.

"Kliendil on soov jääda anonüümseks," märkis Kukk.

"RKAS kogub infot, et kas selliseid objekte on olemas, tuvastame huvi, kui palju neid soovitakse pakkuda. Klient soovib infot," ütles Kukk.

Kaitsepolitsei pressiesindaja ütles ERR-ile, et temal puudub info nagu oleks kaitsepolitsei RKAS-ilt eriruumidega büroohoonete kohta infot tellinud.

Hankija soovib leida arendaja, kelle ülesanne on talle kuuluva olemasoleva üüripinna pakkumine või ümberehitamine või vajadusel uue üüripinna projekteerimine. Hankija ja kontsessionääri vahel sõlmitakse üürileping tähtajaga 20 aastat, loetleb RKAS tingimusi. Olemasolev üüripind tuleb ümber kohandada või projekteerida ning ehitada uus üüripind ja üle anda hiljemalt 2025. aasta teise kvartali lõpuks.

Tallinnasse hoonele asukohta pakkujatel palub RKAS vastata ka küsimusele: "Kas pakutavas üüripinna asukohas on võimalik järgmistes etappides võtta kasutusele olemasolevat või ehitada uut sarnase kasutusotstarbega hoonestust netopinnaga 17 200 ruutmeetrit ning laiendada parkimisvõimalusi 550 sõidukikoha võrra?"

Turu-uuringu lähteülesanne on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks ja uuringus osalejatel tuleb tagada, et nendes dokumentides sisalduv teave ei satuks asjasse mitte puutuvate isikute kätte. Tagasisidet ootab RKAS pakkujatelt 20. detsembriks.