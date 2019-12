PERH ostis taastusravikliiniku

Kui aastaid keskendusid suurhaiglad ennekõike keeruka aktiivravi pakkumisele, siis nüüd on aru saadud, et keerulisest operatsioonist pole kasu, kui sellele ei järgne õigeaegset taastusravi. Seetõttu otsustas Põhja-Eesti regionaalhaigla ära osta Tallinnas Pelgulinnas tegutseva erahaigla. Veerand sajandi eest loodud taastusravikeskuse omanikud otsustasid oma elutöö müüa, sest erahaiglatel on aina keerulisem tegutseda.

Põhja-Eesti taastusravikeskust juhtiv Dag Nurm näitab teraapiasaali, mis veel viimaseid nädalaid kuulub erahaiglale. Kui Eesti suurhaiglates saab sama head ravi kui Põhjamaades, siis suur vahe tekib pärast aktiivravi lõppu. Paljud patsiendid ei pääse õigeaegselt taastusravile. Kuigi taastusravivajadus Eesti kasvab, on ettevõte otsustanud oma keskuse maha müüa.

"See on fundamentaalne probleem, mis tegelikult kõiki erahaiglaid puudutab Eestis, mis haigekassa raha eest ravivad. See mingis mõttes kohe kohustab, aga sellist kindlust nagu riiklikel haiglatel, et nad saavad teha pikaajalisi investeeringuid ja muid tegevusi planeerida, on erahaiglatel keeruline," põhjendas Nurm.

Taastusravikeskusel on haigekassaga leping, kuid see kestab vaid kolm aastat. Nii keskenduvad erahaiglad üha enam tasulistele teenustele, kuid Nurme sõnul pole see nende haigla puhul mõeldav, sest ühe ravipäeva hind on 120-130 eurot ja ravi kestab nädalaid. Suurem osa patsiente tuli ravile Põhja-Eesti regionaalhaiglast, kes haigekassa reeglite järgi enam erahaiglalt allhanke korras teenust osta ei saa. Nii pidi suurhaigla valima, kas luua oma taastusravi osakond või loobuda selle teenuse pakkumisest.

"On äärmiselt tähtis patsiendi sujuv liikumine ühest ravietapist teise ning sageli algab taastusravi juba aktiivravis ja jätkub hilisemalt taastusraviosakonnas. Et see teekond oleks sujuv ja õige ravi oleks patsiendile kättesaadav õigel ravihetkel, seetõttu see otsus sai ka tehtud," põhjendas PERH-i ravitöö direktor Helis Pokker.

Põhja-Eesti taastusravikeskuses on 105 töötajat ja 70 voodikohta ning töö jätkub 1. jaanuaril pärast omaniku vahetust senises asukohas. Põhja-Eesti taastusravikeskus keskendub vana Pelgulinna haigla renoveerimisele moodsaks tervisemajaks.