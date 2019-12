Võrumaa vähekindlustatud lapsed ootavad oma jõulusoovide täitumist

Võrus tegutsev heategevuskeskus Saagu Parem on juba aastaid kogunud ja täide viinud vähekindlustatud Võrumaa laste jõulusoovid. Kui läinud aastal täideti enam kui neljasaja lapse soovid, siis tänavu on nimekiri märksa tagasihoidlikum, sest aasta-aastasse tuleb heategijaid aina juurde.

Lõuna-Eestis elab kaks venda, kes tegelevad talikalastusega. Neist üks, 16-aastane kirjutas oma jõulusooviks saada talveunnad ja talvise kalapüügivarustuse komplekti.

See on vaid üks 170 jõululsoovist, mis saadeti jõuluvanale ja milles sisalduv soov ootab nüüd täitmist. Laste soovid riputatakse soo ja vanuse järgi Saagu Parem sotsiaalmeedia lehele ja iga inimene saab sealt ise valida, kelle soovi nad soovivad täita.

"Meie sellise jõulukampaania laiem eesmärk ongi tuua inimestesse sellist headust, mõistmist, hoolimist, märkamist ja justnimelt, et see toimuks kodanike tasandil, mitte riigi tasandil," põhjendas Saagu Parem keskuse eestvedaja Piret Haljend.

Kui varem on Saagu Parem keskuse kaudu saanud jõulupaki enam kui 400 Võru- ja Põlvamaa vähekindlustatud last, siis tänavu ei pea Saagu Parem enam nii suurelt panustama.

"See on sellepärast, et heategevus on saanud populaaraseks ja eriti on ta populaarne jõulude ajal, nii et ka päris palju organisatsioone on alustanud oma jõulukampaaniat ja sedavõrd ei ole mõtet dubleerida," põhjendas Haljend.

Hetkel ootavad täitmist veel 50 lapse soovid. Samas käib heategevuskeskuses usin päkapike väljaõpe, et jõuluvanal kiirel ajal ikka kergem oleks, sest teadagi tuleb kõik keskusesse toodud kingitused ja kommid ka pakkida.

"Siin õpivad lapsed tegema päkapikkude põhitegevusi: on kommide pakkimine, piparkookide tegemised," loetles Haljend.

Saagu Parema keskusese tegevusse saavad panustada kõik, kes soovivad. Teiste hulgas on tänavu abikäe ulatanud päris kaubalennuki kapten, kes aitab väikeseid päkapikke välja koolitada.

"Mina siis teen seda, et ma vean jõuluvana pakikesi praegusel ajal, sest jõulude ajal on kaupa väga palju rohkem. Väga äge on, lapsed on tõesti toredad," põhjendas Märt Kivimäe, miks ta vabatahtlikuna oma aega panustab.