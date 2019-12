Bosnia allutab oma õhuruumi esmakordselt pärast sõda oma kontrollile

Viimasel kolmel aastakümnel on Bosnia õhuliiklust kontrollinud peamiselt naaberriigid Horvaatia ja Serbia, kes vastutasid Bosnia õhuruumi eest ka siis, kui kõik kolm kuulusid veel Jugoslaavia koosseisu.

2014. aastal hakkas Bosnia jälgima lende madalamal kui 10 000 meetrit ehk umbes 20 protsenti riigi õhuruumi läbivast lennuliiklusest.

Bosnia õhunavigatsiooniteenuste amet (BHANSA) võtab pärast aastatepikkust ekspertiisi ja taristu hankimist neljapäeval üle lennuliikluse kontrollimise kõigil kõrgustel.

"Me oleme avamas tsiviilõhuruumis uut peatükki. See on järjepidevate investeeringute tulemus taristusse, varustusse ja inimressurssi," lausus BHANSA direktor Davorin Primorac ajakirjanikele.

Amet on koolitanud välja umbes 70 lennujuhti ja loodab teenida edaspidi maksudena umbes 35 miljonit lisaeurot aastas, mille on seni omavahel jaganud Belgrad ja Zagreb.

Bosnia ja Hertsegoviina on Bosnia sõja lõpetanud 1995. aasta Daytoni rahuleppega jagatud kaheks osaks - Moslemi-Horvaadi Föderatsiooniks ja Serblaste Vabariigiks (Republika Srpska) - kummalgi on oma valitsus ja julgeolekujõud. Pooli hoiavad koos ühised riiklikud institutsioonid.

Bosnias ei ole tänini kadunud 1992.–95. aasta sõjast jäänud vastuolud serblaste, moslemite ja horvaatide vahel ning tema eri rahvusi esindav kolmeliikmeline presidentuur ei ole aasta jooksul suutnud leida lahendust valitsuse moodustamise ummikseisule.