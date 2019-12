See, et koosolek toimus kooli ruumides, pahandas koolipidajat, Lüganuse valda, kes süüdistab ajalehe teatel opositsioonis olevat koolijuhti poliitilise agitatsiooni korraldamises koolis, ilma et lastevanemad oleksid sellest teadlikud.

Neljapäeva hommikul toimuva Lüganuse vallavalitsuse päevakorras on Kiviõli I keskkooli direktori ametist vabastamine.

Lüganuse volikogu aseesimees Enno Vinni, kes Reformierakonna nimekirjas kandideerides volikokku pääses, kuid hiljem Reformierakonna fraktsioonist lahkus, aga ka ise vahetult enne viimaseid kohalike omavalitsuste valimisi koolis korraldatud valimisnimekirjade debatis osales, tegi volikogus avalduse. Selles taunis ta oma kunagise nimekirjakaaslase ning nüüdse poliitilise vastase Heidi Uustalu käitumist.

Vallavalitsus reageeris avaldusele kiiresti: juba järgmisel päeval nõuti koolijuhilt aru, millega ta põhjendab poliitilise sisuga ürituse korraldamist, milline oli koolijuhi roll selle korraldamisel, milline oli ürituse päevakord ning kas vastab tõele fakt, et koosolekul oli üheks teemaks praeguse vallavõimu kukutamine.

Lüganuse vallavanema Viktor Rauami sõnul on tegemist kahetsusväärse eksimusega, mida kindlasti tähelepanuta ei jäeta.

"Oleme nimetatud prouaga korduvalt sellel teemal vestelnud, kuid tundub, et ta ei muutu," ütles Rauam, kes viitas korrale, kui koolidirektor jagas valimisreklaami. See toimus aastal 2013 ning selle on Uustalu ka omaks võtnud ja selle eest nii lastelt kui vanematelt vabandust palunud.

Vallavalitsus saatis materjali hinnangu saamiseks ka õiguskantslerile. Karistuse määramiseks seda otsust ootama ei hakata.

Noorte koosoleku korraldaja oli Kiviõlist pärit neiu, kes lõpetas Kiviõli 1. keskkooli paar aastat tagasi. Ta küsis koosoleku korraldamiseks kooli direktorilt luba, põhjendas, miks tal seda vaja on, ning kutsus sinna ka noored.

Heidi Uustalu, kes 2016. aastal valiti Eesti aasta koolijuhiks, ütles, et tegemist on puhtalt poliitilise ja isikute vastu suunatud tegevusega. "Mul on väga kahju, et lapsed sinna vahele on jäänud. Kohe kindlasti ei ole nad seda ära teeninud," tõdes ta.

Koolis on alanud aktiivne tegevus direktori toetuseks. Neljapäeva hommikul peaks Uustalu asja arutava vallavalitsuse ees toimuma meeleavaldus.

Uustalu ametist vabastamine on poliitiline tagakiusamine, ütles Reformierakonna Ida-Virumaa ringkonna juht Maris Toomel. Toomeli sõnul on Enno Vinni volikogule tehtud ettekanne valeväidetest kubisev laim, kus süüdistatakse koolijuhti ilma igasuguse tõestusmaterjalita.