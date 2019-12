Jaapani valitsus hoogustab majandust 12 triljoni jeeniga

Jaapani valitsus kiitis heaks 12,2 triljoni jeeni suurused meetmed majanduse hoogustamiseks olümpiamängude eel, sest riigi eksport on tardunud ja tugevasti vähenenud ka tarbimine.

Seni on kardetud, et pärast tuleva aasta olümpiamänge tabab maailma kolmandat majandust veelgi järsem langus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Samas tuleb Jaapanil püüda vähendada massiivset riigivõlga, mille suurus on rohkem kui kaks sisemajanduse kogutoodangut. See on maailma suurim riigivõlg.