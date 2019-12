Reedel puhub tugev tuul, sajab vihma

Reede öösel on oodata vihmasadu, mis laieneb Lääne-Eestist itta. Puhub edelatuul 6 kuni 12, puhanguti 15, saartel ja rannikul 10 kuni 18, iiliti 23 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +2 kuni +6 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik tuleb ikka pilves ja vihmast naljalt ei pääse, Kagu-Eestis võib ka lörtsi sadada. Puhub tugev edelatuul 7 kuni 15, puhanguti 22 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +6 kraadi.

Ka päeval on pilves ja sajab vihma, Ida-Eestis kohati ka lörtsi, pärastlõunal sajuvõimalus väheneb. Puhub edelatuul 8 kuni 16, rannikul puhanguti isegi 20 kuni 25 meetrit sekundis, mistõttu on riigi ilmateenistus väljastanud esimese taseme hoiatuse ehk teatud olukordades võib väljas olla ohtlik just tugeva tuule tõttu. Sooja on 3 kuni 8 kraadi.

Ka nädalavahetus on sombune ja alles teisipäeval hakkab suurem pilvisus vaikselt hõrenema. Üldiselt on väljas soojakraadid, aga järgmine nädal on oodata ka kerget miinust.