Vabade ametikohtade arv on püsinud üle 10 000 alates 2017. aasta algusest. Töötukassa tööotsijate ja tööandjate teenuste juht Livia Laas ütleb, et puudus on paljudest töötajatest, olgugi et töötotsijaid on ka plaju. Millised on siis need ametikohad, kuhu töötajaid ei leita?