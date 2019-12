Politsei- ja piirivalveamet (PPA) kinnitab, et Tallinnas ja Tartus pole eesmärk oma peahoonetest igal juhul loobuda, vaid otsida energiasäästlikumaid ja sobivama ruumikasutusega alternatiive, kuid neid tuvastamata on võimalik tegevuse jätkamine ka praegustes hoonetes.

PPA, mis on andnud Riigi Kinnisvara AS-ile (RKAS) lähteülesande kaardistada võimalikke hooneid, kuhu 2025. aastast Tallinnas ja Tartus oma peahooned kolida, kinnitas ERR-ile, et välistatud pole ka jätkamine senistes hoonetes.

Tallinnas otsitakse alternatiivi Kalevi kommivabriku endisele hoonele aadressil Pärnu mnt 139 ja Tartus jaoskonnale aadressil Riia 132. RKAS-ile esitatud turu-uuringu üleskutses on mainitud, et välistatud pole ka täiesti uute hoonete ehitamine, kui turult sobivaid asenduslahendusi ei leita. Igal juhul on PPA-l soov hooneid üürida, sõltumata sellest, kas kolitaks olemasolevatesse või spetsiaalselt nende tarvis ehitatavatesse ruumidesse. Üürileping sõlmitakse 20 aastaks alates 2025. aastast.

Vajadus on suure hoone järele. Linnast võib olla keeruline 17 200-ruutmeetrise netopinnaga ja 550 parkimiskohaga sobiva ruumiprogrammiga hoonet leida - see on väiksema kaubanduskeskuse mõõtu vajadus. PPA vajab oma tegevuseks mitmeid eriotstarbelisi ruume, näiteks lasketiir, relvahoidlad jms. Seega tuleb hooned ka ümber ehitada või spetsiaalselt sellised hooned neile projekteerida.

RKAS ütleb, et neile antud lähteülesandes on kirjas ka täpsemad parameetrid, millele asendushooned vastama peavad, kuid need pole avalikud. Siiski avaldas ettevõte viimaks ERR-ile, et kaugemal kui 5 km kesklinnast ei tohi tulevased PPA hooned jääda, Tartus ilmselt on piirang veel rangem.

PPA Tallinna peahoone Pärnu maanteel ei kuulu RKAS-ile ja seda hoonet nad ka ei halda. Seega ei teki RKAS-ile ka kohustust hoonele uut kasutust leida, kui PPA sellest loobuma peaks.

PPA aga kinnitab, et otsust kindlasti kolida tehtud ei ole, täiesti võimalik on ka jätkamine senistes hoonetes.

"PPA ei välista praegustes hoonetes jätkamist, kui just need majad osutuvad nii riigi kui ka politsei vaates parimaks lahenduseks. Politsei asukohtade kaalumine lepingutähtaja lõppemisel (2025 - toim.) teenib ausa konkurentsi eesmärki, kes avab kinnisvaraarendajatele võimaluse seda teenust riigile osutada. Kindlasti on politsei hoonetega seotud lepingud oma mahu tõttu rentnikele huvipakkuvad. Milliseid üüripindu ja millistel tingimustel Tallinnas või Tartus pakutakse, selgubki RKAS-i turu-uuringuga," selgitas PPA vanempressiesindaja Barbara Lichtfeldt.

PPA möönab, et takistusi Kalevi endise kommivabriku hoone ümberehituseks objektiivselt pole - ajalooline paekivihoone muinsuskaitse alla ei kuulu.

"Usume, et kõiki hooneid, sh praegu kasutatavaid pindu, on võimalik vähem või rohkem ümber ehitada ja politsei vajadustega kohandada, kuid see peab olema kulude mõttes optimaalne. Meile on tähtis maja energiatõhusus, ruumijaotus, funktsionaalsus ning ka turvalisus," loetles Lichtfeldt tingimusi. "Kuna tegemist on majadega, kus käivad ka kliendid, siis peaks ka nende asukoht olema mugav ka ühistranspordiga liiklejale, seetõttu ei kaalu me asukohti, mis jäävad linna piiridest välja."

Tallinnas käib klienditeenindus peamiselt politsei teenindustes, kus väljastatakse dokumente. Pärnu mnt hoones aga käiakse näiteks relvaluba taotlemas ja uuendamas, samuti ütlusi andmas.

Tartus aga toimub peamine klienditeenindus prefektuuriga samas hoones ning nii ka jääb. Seega politseimaja asukoha muutudes muutub Tartus ka klienditeeninduse punkt.

RKAS-il on aega turult pakkumisi korjata 20. detsembrini, seejärel asutakse eri võimalusi vaagima. Sõelale jäänud variandid peaksid selguma uue aasta algul, arvas RKAS.