Kui elektrijaam tööd alustas, oli see riigi üks suuremaid ja moodsamaid ning varustas energiaga umbes 750 000 majapidamist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Jahutustornidel kasutati punast pigmenti, et need ümbritsevasse maastikku sulanduksid.

Kui keskkonnakaitseorganisatsioonid 2006. aastal häälekalt selgitasid, et tegu on suuruselt teise saastajaga riigis, sest kasutatakse sütt, muudeti seadust nii, et jaam tuli üle viia biokütusele ning lõpuks 2015. aastal siiski sulgeda.

Jaama maaalale tuleb elamurajoon.