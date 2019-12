Vene eksperdid näevad internetipiraatluse vähenemist

Vene eksperdid täheldasid esimest korda viie aasta jooksul, et internetipiraatluse turg on oluliselt langenud. Illegaalset sisu vahendavate lehtede reklaamikäive on kukkunud enam kui veerandi võrra. See ei tähenda, et venelased tarbiks vähem illegaalseid materjale, kuid üha keerulisem on piraatlehtede kaudu raha teenida.

Venemaa elanikud otsivad internetis 338 miljonit korda päevas kõik võimalikku audio- ja videomaterjali. Umbes pool sellest materjalist on internetti levitatud autoriõigusi rikkudes ehk tegemist on piraatlusega.



"Kasvas päringute arv, mis puudutab video illegaalset vaatamist. See on fakt. Aga see on normaalne. Kui võtta neid, kes on huvitatud sellest, et vahepeal ikka vaadata piraatlikke materjale, siis pole ime, et isegi kui sissetulek langeb, siis huvi ikka jääb," ütles Venemaa töösturite ja ettevõtjate liidu intellektuaalse omandi komitee esimees Andrei Kritševski.

Vene kulturiministeeriumi õigusosakonna direktor Natalja Romašova ütles, et

illegaalsed materjalid tuleb blokeerida kohe ja seda autoriõiguse omaniku taotluse alusel. "Ja kohtusse las siis pöördub mitte autoriõiguse omanik, vaid isik, kes laadis oma leheküljele tema materjale juhul, kui see isik ei ole blokeerimisega nõus."



Vene sidevaldkonna järelevalve teenistuse asejuht Vadim Subbotin ütles, et ligi 1,5 miljonit viidet, mis viisid tegutsevatele lehekülgedele konkreetsete audiovisuaalsete materjalidega, olid mõne tunniga kustutatud. "See oli efektiivne ja siin ei pea riik vist sekkuma."



Erinevalt legaalsetest on piraatlikud materjalid tasuta. Piraadid teenivad raha reklaamiga, mille tellijad on enamasti Venemaal keelatud internetikasiinod. Just nende reklaami rahaallikate blokeerimine vähendas piraatluse kasumit. "Piraatlus kaotab oma baasi, sest tema baas on just reklaamiraha," märkis Subbotin.