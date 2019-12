Eestimaa ilm püsib mõnda aega endine - tuul, lörts ja vihm

Ilmaga on nagu on, kehvemaks küll ei lähe, aga paremaks ka mitte.

Madalrõhkkond, mis meil tänase päeva halliks ja vihmaseks muutis, liigub öösel Soome lõunaosa kohalt Valge mere äärde. Ning Baltimaades on ilm seetõttu veel mitmel pool sajune