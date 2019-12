Uus-Meremaa saarel jäi vulkaanipurske järel inimesi teadmata kadunuks

"See on vägagi muutlik olukord ja mõistagi on meie mõtted nendega, keda see mõjutab," ütles Ardern pealinnas Wellingtonis ajakirjanikele.

Riiklik hädaolukorraamet teatas, et Valgel saarel on käimas mõõdukas vulkaanipurse ja see on ohtlik vulkaani vahetus läheduses.

Vulkaani sisemusest otsepilti pakkuv voogedastuskanal näitas kohaliku aja järgi kell 14.10 (Eesti aeg 03.10) rohkem kui poolt tosinat inimest vulkaanikraatri sisemuses kõndimas. Vulkaan hakkas purskama paar minutit hiljem.

Kohalik linnapea avaldas kartust, et vulkaanipurse põhjustas vigastusi.

Valge saar on turistide seas populaarne vulkaaniliselt aktiivne saar. See asub 50 kilomeetri kaugusel Uus-Meremaa Põhjasaarest.