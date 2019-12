Uus-Meremaa Whakaari ehk Valgel saarel asuv vulkaan hakkas esmaspäeval ootamatult purskama hetkel, kui selle pinnal või ümbruses oli umbes sada turisti, kellest mõned on teadmata kadunud, teatas peaminister Jacinda Ardern. Hiljem on kinnitatud ka vähemalt ühe inimese hukkumist. Hukkunute arv tõenäoliselt suureneb.

"See on vägagi muutlik olukord ja mõistagi on meie mõtted nendega, keda see mõjutab," ütles Ardern pealinnas Wellingtonis ajakirjanikele.

Riiklik hädaolukorraamet teatas, et Valgel saarel on käimas mõõdukas vulkaanipurse ja see on ohtlik vulkaani vahetus läheduses.

Vulkaani sisemusest otsepilti pakkuv voogedastuskanal näitas kohaliku aja järgi kell 14.10 (Eesti aeg 03.10) rohkem kui poolt tosinat inimest vulkaanikraatri sisemuses kõndimas. Vulkaan hakkas purskama paar minutit hiljem.

Kohalik linnapea avaldas kartust, et vulkaanipurse põhjustas vigastusi.

Võimud kinnitasid hiljem ühe inimese hukkumist ning päästeteenistuste hinnangul hukkunute arv tõenäoliselt tõuseb. Politsei teatel on praeguseks päästetud 23 inimest.

Politseikomissar John Tims kinnitas üht surmajuhtumit ja ütles, et ohvrite arv tõenäoliselt tõuseb. Vulkaanipurske järel on Valgesaarelt ära viidud 23 inimest, pole täpselt teada, kui palju inimesi on kadunud, kuid purske ajal oli saarel vähem kui 50 inimest, lisas Tims.

Komissar ütles, et hetkel on politseil ja päästjatel liiga ohtlik saarele naasta, kadunutega ei ole seni kontakti saadud.

Esmaspäeva õhtul sõidab piirkonda Uus-Meremaa peaminister Jacinda Ardern.

Valge saar on turistide seas populaarne vulkaaniliselt aktiivne saar. See asub 50 kilomeetri kaugusel Uus-Meremaa Põhjasaarest.