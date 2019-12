"See on meie jaoks väga oluline saavutus, sest Lähis-Ida turule sisenemine on olnud pikalt meie prioriteet ja me oleme lepingu nimel töötanud pea neli aastat," rääkis BWB juhatuse esimees Margus Vanaselja.

Kokkuleppe järgi ehitab laevafirma nelja aasta jooksul Omaani politseile kokku 14 patrull-laeva, võttes aluseks ühe oma põhimudelitest, mille osa on ka BWB poolt patenteeritud lainet läbistav vöör. Sarnaseid patrull-laevu kasutab ka politsei- ja piirivalveamet, rääkis Vanaselja.

Omaani politsei ostab laevad koos viie-aastase täishoolduse lepinguga. Selle aja jooksul ehitatakse Omaani laevade hooldusbaas ja väljaõppekeskus.

Baltic Workboats AS on Saaremaal asuv Eesti kapitalil põhinev laevatehas, mis toodab töölaevu klientidele üle maailma. Praeguseks on Nasval valminud enam kui 200 töölaeva rohkem kahekümnesse erinevasse riiki.