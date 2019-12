Liibanoni-Šveitsi ärimees Abdallah Chatila tunnistas, et ostis need asjad just seetõttu, et need ei jõuaks neonatside, rassistide ja antisemitismi pooldajate kätte, vahendas Yle.

Novembris Münchenis toimunud oksjonil maksis Chatila kaheksa ajaloolise eseme eest umbes 600 000 eurot.

Chatila loovutab need organisatsioonile Keren Hayesod, mis omakorda annetab need holokaustiohvrite mälestust hoidvale Yad Vashemi keskusele.

Chatila sündis Liibanoni kristlaste peres ning perekond kolis Šveitsi, kui ta oli kaheaastane. Praegu kuulub ta Šveitsi 300 rikkama inimese hulka.