Karmo Tüür: Pariisi tippkohtumise tulemuslikkuses on põhjust kahelda

Pariisis toimub täna Normandia neliku tippkohtumine, et arutada Donbassi konflikti lõpetamise võimalusi.

Esimest korda kohtuvad omavahel Vene president Vladimir Putin ja Ukraina president Volodõmõr Zelenski. Tippkohtumisest võtavad osa ka Prantsuse president Emmanuel Macron ja Saksa kantsler Angela Merkel. Ukraina armee ja Moskva toetusega separatistid alustasid eelmisel laupäeval sõdurite tagasitõmbumise viimast faasi, mida peeti tippkohtumise eeltingimuseks. Küsisime politoloog Karmo Tüüri käest, kui tõenäoline on tema hinnangul see, et tippkohtumisel milleski kokku lepitakse