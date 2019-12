20. dets. Lehed käsitavad veel "taskulahinglaeva" eneseuputamist Montevideo reidil. Kõigile paistab see samm ebaloogilisena. Üht on sellest näha – inglaste üleolu meredel mitte ainult materjaalselt, vaid ka moraalilt. Saksa prestiishile oli see hoop valus, eriti L.-Ameerikas.

Selgub, et [endine peaminister Kaarel] Eenpalu on tõepoolest avanud Krediitpangas arve "Peaministri erikäsutussummad", mis kestnud 31. aug. – 5. okt. 1939. a. Selle aja jooksul on riigi aktsiaseltsid ja Eesti ning Pikal.[aenu] pank sinna sisse maksnud 50.000 kr., mis ka sama aja jooksul väljavõetud – viimase summana 5. okt. 16.537 kr., s.o. ajal, kui Eenpalu valitsus oli lahkumas.

[Riigisekretär Karl] Terras seletab telefoni teel, et tema neist summadest pole midagi teadnud ja nende kasutamise kohta pole Riigikantseleis mingit jälge.

Ükskord peaministrile saadetud kirja avades leidnud ta sealt dokumendi, et üks tööstus on kandnud summa Kred.-panka peaministri jooksva arvele. Ta viinud selle Eenpalu kätte ja küsinud, mida see tähendab. E. seletanud, et need on seltskondlikud summad ja kulutatakse ka seltskondlikuks otstarbeks ja riigikantseleil pole sellega midagi tegemist.

Ka täna hommiku kõlistanud Eenp.[alu] Terrasele ja seletanud, et ka Riigikontrollil ei peaks olema tegemist nende summadega. Terras soovitab minul rääkida selle asja kohta Eenpaluga. Ütlen, et minul esialgul pole E-ga midagi rääkida – enne tarvis selgitada juriidiliselt, kuidas esinevale nähtele suhtuda: kontrollile oleks võib-olla tarvis dokumente, neid aga vaevalt E-l on.

Tema suuliste seletustega pole midagi peale hakata, kuna peaministrile käsutusse antud summad on ikkagi riigisummad ja peaks Riigikants. arvel olema.

