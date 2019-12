Teisipäeva hommikul eemaldub madalrõhulohk järk-järgult ida poole ning selle järel läheb Eestis külmemaks ning ka sadu muutub lumisemaks. Päeva peale langeb temperatuur miinuspoolele, mis jäätab teepinnad ja libeduseoht on siis suur.

Öö vastu teisipäeva on pilvine ja vihma- ning lörtsisajune, vaid Kagu-Eestis on mõnevõrra kuivem. Valdavalt puhub edelatuul 6 kuni 11, rannikul loodetuul kuni 15 meetrir sekundis. Temperatuur on kõikjal veel plusspoolel.

Teisipäeva hommikul sajab saartel ning mandri lääne- ja loodeosas enamasti lörtsi ning puhub tugev loodetuul. Õhusooja on nullist kolme plusskraadini. Pärnu-Rakvere joonest ida pool sajab peamiselt vihma, tuul on edelast ning puhub samuti tugevalt. Sooja on sealpool kuni neli kraadi.

Keskpäeva paiku lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja sajuhood lakkavad, mandril läheb vihmasadu järk-järgult üle lumeks. Tuul pöördub kõikjal loodesse või põhja ning puhub 6 kuni 10, rannikul iiliti 15 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Temperatuur on päevalgi veel plussis, kuid pärastlõunal langeb, mistõttu teepinnad muutuvad libedaks.

Lähipäevad ei rõõmusta suuremat sorti talveilmaga. Nädala keskpaigas korraks külmetab, aga läheb siis taas lörtsi- ja vihmasajuseks. Lumevõimalus on vaid kolmapäeval saartel ning Loode-Eestis. Taevas on iga päev pigem pilvine ja hall ning tuul ka tugev.