USA justiitsministeerium ei leidnud FBI tegevuses erapoolikust

Justiitsministeeriumi järelevalveametnik Michael Horowitz ei leidnud otseseid tõendeid, mis kinnitaksid, et Föderaalse Juurdlusbüroo töötajate poliitilised eelarvamused tõukasid tagant Venemaa uurimise alustamist.

"See raport lükkab ümber alusetud vandenõuteooriad, mille järgi alustati uurimist Trumpi kampaaniameeskonda ja selle Venemaa sidemetesse poliitiliste eelarvamuste tõttu. President on kolm aastat õõnestanud inimeste usaldust ja usku meie õiguskaitseorganitesse ja luurekogukonda," ütles USA senati demokraatide juht Chuck Schumer.

Samas leidis Horowitz FBI tegevuses vigu. Sealhulgas olulisi ebatäpsusi ja puudusi taotlustes, millega nad palusid kohtult volitusi, et jälgida Trumpi kampaanianõunikku Carter Page'i.

"Nad fabritseerisid tõendeid, valetasid kohtutele ja tegid kõike muud, et asjad läheksid nii, nagu nemad tahtsid," leidis USA president Donald Trump.

Raporti järgi aitas FBI-l vestlusi salvestada teiste seas ka üks Trumpi kampaaniaametnik.

"See ei ole FBI-le hea päev. Loodetavasti on see hea päev Ameerikale, kui me sellest õpime," tõdes USA esindajatekoja liige, vabariiklane Mark Meadows.

FBI juhi Christopher Wray sõnul on ta raportiga tutvunud ja andnud oma alluvatele korralduse teha tööviisides kümneid parandusi. Justiitsminister William Barr aga ei nõustunud täielikult Horowitz'i järeldustega. Tema sõnul ei olnud FBI-l piisavalt tõendeid, mis oleksid presidendi kampaanianõuniku jälgimist õigustanud.