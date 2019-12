Rahandusministeeriumi analüüsist selgub, et avalikus teenistuses töötab 10,8 protsenti teisest rahvusest inimesi. Samas möödunud aastal luhtus näiteks neljandik avalikke konkursse. Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul peaks puuduvaid kohti täitma enam muukeelse elanikkonnaga.

Aabi sõnul peaks muukeelsetest ühiskonnagruppidest inimesi avalikku sektorisse tooma lõimumise eesmärgil ning lisaks venelastele tuleks tähelepanu pöörata ka ukrainlastele ja soomlastele.

"Muukeelse elanikkonna hulgas on töötuse määr ikkagi veidi suurem ja samas avalikus sektoris on tööjõupuudus. Ühelt poolt me küll vähendame riigisektori töökohti, aga ka olemasolevad töökohad tihtipeale pole täidetud ja näiteks eelmisel aastal neljandik avalikke konkursse luhtus, kuna ei leitud sobivaid inimesi riigitööle," ütles Aab ERR-ile.

Aabi sõnul loodab ta koostööle kohalike omavalitsuste ja ministeeriumidega, samuti on näiteks plaanis spetsiaalsed keelekursused. Avalikus sektoris töötamine nõuab aga väga head keeleoskust.

"Jõustruktuurides, siseturvalisuse valdkonnas on see muukeelsete inimeste protsent kõrgem kui teistel töökohtadel. Ja nad saavad seal hakkama. Nii et me üritame vähemalt hirme ja väärarusaame maha võtta," märkis Aab.

Erakond Isamaa on seni seisnud pigem konservatiivse ja range keelepoliitika eest. Viimasel erakonna volikogul tehti ka poliitiline avaldus eesti keele kaitsmise kohta näiteks kõrghariduses. Kultuuriminister Tõnis Lukas aga muukeelse kogukonna jõulisemalt tööturule toomises keelele ohtu ei näe.

Küsimusele, kuidas see täpsemalt välja hakkab nägema, et kui kandideerivad kaks inimest, kas siis eelistatakse muukeelset kandidaati, vastas Lukas, et kindlasti mitte.

"Muudest rahvustest inimesi tööturul eelistama ei hakata ja kvootide vastu olen ma ka. Kindlasti saab käia koolides, julgustada haritud inimesi, kellel on hea eesti keele oskus, vaatama natuke laiemalt, aga väevõimuga me kindlasti ei hakka rahvuslikku kosseisu muutma," ütles Lukas.

Muukeelsete töötajate osakaalu suurendamine avalikus sektoris on Aabi sõnul lülitatud kevadistel koalitsiooniläbirääkimistel ka valitsuse tööplaani.