Politsei teatas Twitteris, et hetkel käib kahtlustatava otsimine, vahendas Reuters.

Haigla direktor kommenteeris kohalikule televisioonile varem, kui politsei oli teatanud neljast tapetud inimesest, et hukkunute arv võib endiselt tõusta. Hiljem kinnitaski tervishoiuminister Adam Vojtech, et hukkunute arv on kerkinud kuue inimeseni.

Tulistamine leidis aset kohaliku aja järgi kell seitse hommikul, täpsustas siseminister Jan Hamacek. Peaminister Andrej Babiši sõnul sooritas kahtlustatav lasud ooteruumis.

Nii Hamacek kui ka Babiš on teel Ostravasse, mis asub pealinn Prahast 350 kilomeetri kaugusel.

Tšehhi ajakirjanduse teatel on sündmuskohal ohtralt politseinikke ja eriüksuslasi.

Juhtumi asjaolude ja motiivi kohta pole täpsemaid detaile veel avalikustatud. Küll on aga politsei avaldanud foto tagaotsitavast kahtlustatavast.

Uudis on täiendamisel!