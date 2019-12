Kolmapäev on tuuline, öö toob mandril ligi 8 külmakraadi

Kolmapäeva öö on sajuta ja vahelduva pilvisusega. Tuul on muutliku suunaga kuni 13, ääremail puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Temperatuur on 0 kraadist saartel kuni -8 kraadini mandril, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik tuleb pilves selgimistega ja sajuta. Tuul pöördub lõunasse ja tugevneb kuni 13, saartel ja rannikul iiliti 17 meetrit sekundis. Temperatuur on lääne pool plussis, idas on kuni -7 kraadi.

Päeval on valdavalt vahelduv pilvisus, õhtul aga sajab saartel ja mandri loodeosas lörtsi ja lund, rannikul ka vihma. Puhub lõunatuul 6 kuni 14, äärealadel kuni 17 ja iiliti koguni 23 meetrit sekundis. Temperatuur tõuseb Lääne-Eestis tagasi plusspoolele, ida pool on veel kuni -3 kraadi.

Nädala teise poole ilm on juba tuttav: neljapäeval sajab mitmel pool lörtsi ja vihma, sisemaal ka lund ning reedelgi on veel õrn võimalus lumesajuks. Edasi on aga taas niivõrd palju soojem, et sajab vaid vihma ja lörtsi. Ka kõle lõuna- ja edelatuul kiusab ning puhub iiliti üsna tugevalt.