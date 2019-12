Läti telesaade "De Facto" paljastas isiku, kes on Riia Skonto staadioni tegelikuks ostja.

Kuulsa jalgpallistaadioni müügi saaga on tegelikult kestnud aastaid ning praeguseks soovivad ostjad kriminaalasja algatamist, sest nende hinnangul said nad tehingu käigus petta ehk pidid maksma tegelikust väärtusest kõrgemat hinda, kirjutab Läti ringhääling.

2015. aastal toimunud 35 miljoni euro suurune ostutehing kestis ligi aasta aega ning raha liikus kokku läbi seitsme ettevõtte konto. "De Facto" selgitas nüüd välja, et Belize maksuparadiisis asuva riiulifirma taga seisab Vene ärimees Andrei Rogatšov.

Ta on pärit mõjukast perekonnast - tema vanaisa on Orjoli oblasti endine kuberner ja isa on Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) erukindral.

Hetkel kaalub Läti prokuratuur, kas staadionimüügi asjus on põhjust kriminaalsüüdistusi esitada nagu nõuavad petetuks osutumise pärast kurtvad ostjad.