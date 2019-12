Eesti õnnetusterohkeimat liiklussõlme ei saa nii pea korda

ja 2021. aastaks, siis uues teehoiukavas on lükatud ristmiku rajamine neli aastat edasi. Tartu linnapea Urmas Klaas saatis märgukirja, milles palub leida siiski võimaluse, et Riia ringristmik lisataks 2020.–2030. aasta teehoiukava objektide nimekirja nii, et ehitusega saaks alustada hiljemalt 2021. aastal.

Majandus-ja kommunikatsiooniministeerium on varem kommenteerinud, et Riia ringi ehitus on teehoiukavas küll tulevaks ja ületulevaks aastaks kavandatud, kuid kehtiva riigieelarve strateegia rahastus erineb teehoiukavast ning uus kava ja selle finantsplaan lähtuvad kehtivast riigieelarve strateegiast.