Esialgsed andmed: Ihaste tulekahju sai alguse külmkappide juurest

Lõuna päästekeskuse juhi Margus Klaose sõnul pole tulekahju tekkepõhjus küll lõplikku kinnitust saanud, kuid uurijad on põhjusena küttekoldes sisuliselt välistanud.

"Põleng algkoht oli külmikute juures," ütles Klaos kolmapäeval päästeameti pressikonverentsil. Kas viga võis olla külmpappides, ühendustes või elektrijuhtmestikus on Klaose sõnul vara öelda.

Klaos ütles, et praegustel andmetel ei ole maja rusudest leitud jälgi suitsuanduri olemasolust.

Lõuna ringkonnaprokurör Raul Heido ütles, et algatatud on kriminaalmenetlus eesmärgiga välja selgitada õnnetuse kõik asjaolud. "Praeguse seisuga ei viita miski kellegi kuritahtlikkusele, vaid tegemist oli traagilise õnnetusega," lisas Heido.

Tema sõnul on määratud ekspertiisid, mille tulemuste selgumine võtab aega. Muuhulgas selguvad ekspertiisidega ka hukkunute surma põhjused ja põlengu põhjus.

Kus hukkunud päästjate majja pääsedes asusid ja kas nende surm saabus vingumürgituse tõttu, seda ei pidanud prokuratuur ja päästeamet vajalikuks avalikustada.

Klaose sõnul laekus päästjatele teade Ihaste põlengu kohta veidi enne südaööd ja juba algses teates oli sees info, et majas on sees ka perekond. Teataja oli naaber, kuid ta avastas põlengu paraku alles siis, kui leegid olid juba suureks paisunud.

Seega ei päästnud olukord ka asjaolu, et esimesed päästjad jõudsid sündmuskohale kuue minutiga. "Põleng oli kindlasti enne avastamist mõnda aega toimunud, aga kindlasti ei saa tulekahju algusaega ka väga palju ettepoole tuua."

Tartu linnapea Urmas Klaas rääkis, et põlenud hoone sai ehitusloa aastal 2002. "See on väljastatud tähtajatult ja kasutusluba sellele majale taotletud pole. Ehitus seal veel käis ja kuna polnud kasutusloa taotlust, polnud päästeamet saanud seal läbi viia ka vastavaid toiminguid," rääkis Klaas.

Hukkunutest oli üks laps aastane, teine kolme ja kolmas seitsmeaastane. Kõik olid poisid. Naine oli 27, mees 38 aastat vana.