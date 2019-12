Viimastel kuudel on sagenenud liiklusõnnetused jalakäijatega

Alates septembrist on ainuüksi Tallinnas ja Harjumaal saanud liikluses viga 69 jalakäijat. Viimastel päevadel on juhtunud mitmeid õnnetusi, kus kannatanuteks on olnud lapsed.

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse juht Hannes Kullamäe sõnul juhtub jalakäijate osalusel liiklusõnnetusi tihedamini just sügisel ja talvel, kui õues on pime ja sombune.

"Halb nähtavus ja pimedus vajavad autojuhilt täiendavat tähelepanu. Ülekäigurajale lähenedes peab hoo maha võtma ja veenduma, et keegi parasjagu teed ei ületa," manitses Kullamäe.

Enamik õnnetusi, kus üheks osaliseks on jalakäija, on juhtunud linnaliikluses ning just hommikusel või õhtusel ajal, kui väljas on pime.

"Jalakäijad peavad end hoidma ja enne tee ületamist veenduma, et neid on märgatud ning sõiduk jõuab peatuda. Tähtis on ennast ka nähtavaks teha helkuri või ereda riietuse abil, et autojuhtidele silma paista," toonitas Kullamäe.

Hannes Kullamäe sõnul on liiklusõnnetustes viga saanud ka mitmed lapsed.

"Panen siinkohale vanematele südamele – rääkige oma lapsega ja tuletage meelde ohutu liiklemise põhitõed. Jalakäija on liikluses alati nõrgem pool ja peab olema sedavõrd ettevaatlikum. Enne ülekäigurajale astumist peab veenduma, et autojuht peatub ja annab teed. Kindlasti ei tohi liikluses tormata," tuletas Kullamäe meelde.

Ainuüksi selle nädala alguses, 9. ja 10. detsembril sai liikluses viga kolm last. Esialgsetel andmetel ületas üks laps teed punase tulega ja teine jooksis sõiduteele ülekäiguraja vahetus läheduses.

"Kuivõrd sellised õnnetused sagenevad pimedal aastaajal, planeerime oma tööd selliselt, et patrullid oleksid linnaliikluses rohkem nähtavad. Seeläbi aitame liiklust rahustada, kuid igal liiklejal on kohustus hoida iseennast ja teisi," tuletas Kullamäe meelde.

Alates septembrist on Tallinnas ja Harjumaal juhtunud 199 vigastatutega liiklusõnnetust. Neist 69 juhtus jalakäijatega, kellest pea kolmandik on lapsed vanuses 6-17. Liiklusõnnetustes hukkus kaks eakat inimest.