Saudi Aramco aktsia hind kerkis 0,85 dollarit kõigest paar sekundit pärast börsi avanemist, tõustes 9,4 dollarile ja muutes firma maailma suurimaks börsifirmaks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Naftafirma viis hiljuti läbi maailma suurima aktsiate esmase avaliku pakkumise IPO, mille käigus müüs umbes 1,7 protsenti oma aktsiatest.

"Saudi Aramco IPO on suur asi, üks ajaloo suurimaid IPO-sid ja see paneb inimesi aktsiaid juurde tahtma, sest on selge, et nad suudavad müüa veel rohkem. Huvi polnud just erakordselt suur, kuid selle põhjuseks oli ilmselt investorite kartus, et nad ei suuda nii palju osta. Veel üks IPO on tulemas ja kõik suured tegijad osalevad selles, eriti arvestades tohutut edu esimesel kauplemispäeval," rääkis Baader Banki kapitaliturgude analüütik Robert Halver.