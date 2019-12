Neljapäev on tuuline, kuid peamiselt kuiv

Neljapäeval puhub Eestis tugev tuul, hommik on kuiv, kuid pärastlõunal sajab mõnel pool lund või lörtsi.

Neljapäeva öösel sajab saartel ja mandri loodeosas esialgu vihma ja lörtsi, pärast keskööd läheb kuivemaks. Puhub lõuna ja edelatuul 6 kuni 10, puhanguti kuni 14, rannikul kuni 20 meetrit sekundis. Külma on 1 kraadist 6 kraadini, rannikul on kohati sooja 2 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on muutliku pilvisusega ja peamiselt sajuta. Puhub tugev lõunatuul. Õhutemperatuur on -6 kraadist sisemaal 0 kuni +2 kraadini rannikul.

Päeva jooksul pilvkate tiheneb ja lõunast liiguvad lume- ning lörtsipilved põhja suunas, rannikualadel tuleb ka vihma. Tuul puhub lõunast ja kagust ning püsib puhanguline. Õhutemperatuur on -1 kraadist +3 kraadini.

Reedel tuleb veidi niiskust ja sooja juurde, sadu muutub veisisemaks, samas tuult jääb veidi vähemaks. Õhutemperatuur on -1 kraadist sisealadel +4 kraadini rannikul.

Järgevatel päevadel tuleb niiskust ja sooja veel juurde ning aeg-ajalt liigub edelast kirde suunas vihma- ja lörtsipilvi. Tuul on puhanguline ning õhutemperatuur suurema osa ööpäevast plusspoolel. Sisealadel esineb pimedal ajal maapinna lähedal 0-kraadist temperatuuri, mis tähendab, et teed, eriti kõrvalteed on libedad.