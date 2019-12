Valimisjaoskonnad avasid uksed hommikul kell 7 ja sulgesid need kell 22 (Eesti aja järgi vastavalt kell 9 ja kesköö). Hääli hakati lugema kohe pärast keskööd ning siis avaldati ka BBC, ITV ja Sky Newsi tellitud Ipsos MORI lävepakuküsitlus, mis on kindlasti täpsem kui erinevad valimiskampaania ajal tehtud arvamusküsitlused ja mis prognoosis, et Boris Johnsoni juhitud konservatiividel õnnestub saavutada parlamendi alamkojas kindel enamus ehk 368 kohta 650-st.

Erinevate ringkondade tulemused laekuvad ööläbi, kuid enam-vähem peaks valimistulemus selge olema reede varahommikuks.

Tegemist on viimase viie aasta jooksul juba kolmandate parlamendivalimistega.

Kui Johnsonil õnnestub alamkojas tõepoolest parlamendienamus saavutada, oleks tal võimalik saada parlamendi heakskiit oma Brexiti-leppele, milles ta Euroopa Liiduga oktoobris üksmeelele jõudis. Johnson on hiljem kinnitanud, et juhul, kui õnnestub parlamendienamus saavutada, lahkub Ühendkuningriik Euroopa Liidust 2020. aasta 31. jaanuariks. See ei tähendaks kogu protsessi lõppu, sest üleminekuperioodil vajavad kokku leppimist veel mitmed siseriiklikud rakendusaktid ja kõikvõimalikud lepped, mis reguleerivad Ühendkuningriigi edaspidiseid suhteid Euroopa Liiduga.

OTSEBLOGI

TAUST

Kuigi Boris Johnsoni juhitud Konservatiivne Partei on olnud kõikides arvamusküsitlustes kindlal esikohal, on Jeremy Corbyni Tööpartei viimastel päevadel vahemaad konservatiividega vähendanud. Samas raskendab leiboristide seisu asjaolu, et väga vasakpoolne Corbyn on ebapopulaarne paljude oma partei liikmete ja valijate seas, eriti on tema parteisiseseid ja EL-i liikmeks jäämist toetavaid kriitikuid häirinud tema pikka aega kestnud ebalev hoiak Brexiti küsimuses. Jo Swinsoni liberaaldemokraatidel pole samas õnnestunud segadust leiboristidest EL-i toetajate seas ära kasutada ning seega jäeb vahepeal loodetud liberaaldemokraatide suur tõus ilmselt ära.

Samas loodavad Euroopa Liitu jäämist toetavad jõud endiselt taktikalisele hääletamisele, millega õnnestuks konservatiivid parlamendienamuseta jätta ning moodustada kirju koalitsioon, mis kutsuks ellu uue Brexiti referendumi.

Mõneti eraldiseisev küsimus on veel Šotimaa, kus 2016. aasta referendumi ajal toetati selgelt EL-i jäämist ning kus lähenev Brexit on andnud lisajõudu nii Nicola Sturgeoni Šoti Rahvusvaprteile (SNP) kui ka algatusele korraldada uus iseseisvusreferendum.

Arvestades Ühendkuningriigi valimissüsteemi, kus parlamendikoha saab ringkonnas esimesele kohale jõudnud kandidaat, on Johnsoni konservatiividel Jeremy Corbyni leiboristide ees soliidne edumaa. Samas on sellest samast valimissüsteemist tulenevalt protsess võrdlemisi raskelt prognoositav ja arvamusküsitlused on väga sageli valimistulemust prognoosides eksinud.

See tuli välja näiteks 2016. aasta juunis, kui toonane peaminister Theresa May kutsus head reitingut arvestades esile erakorralised valimised, et oma parlamendienamust suurendada. Valimistel aga konservatiivid hoopis kaotasid parlamendienamuse ning May oli sunnitud otsima toetust Põhja-Iirimaa unionistidelt. Sarnaselt üllatav oli lähiminevikus ka see, et 2015. aasta parlamendivalimistel võitsid David Cameroni juhitud konservatiivid parlamendienamuse ega vajanud valitsuse moodustamiseks enam liberaaldemokraatide toetust.

Peaminister Boris Johnson lubas kolmapäeval võidelda iga hääle nimel pärast küsitlust, mille järgi on konservatiivide edu vahetult enne valimisi kahanenud.

Uuringufirma YouGov teisipäevase uuringu järgi võidavad konservatiivid 650-liikmelises parlamendi alamkojas 28-liikmelise enamuse. Varasema, 27. novembri uuringu järgi oldi enamuses 68 saadikukohaga.

"Seekordne veamäär võib tähendada konservatiividele 311–367 kohta," teatas YouGov. Vea alumine ots tähendaks, et toorid parlamendis enamust ei saavuta, ning see võib viia Brexiti edasilükkumiseni või isegi uue Brexiti-referendumini.

"See ei saaks olla pingelisem, see ei saaks olla väiksema vahega," ütles Johnson. "Me võitleme iga hääle nimel," lisas ta kampaaniaüritusel.

Peamise opositsioonierakonna Tööpartei juht Jeremy Corbyn ütles valijatele, kes pole veel oma valikus kindel: "Me paneme raha teie kukrutesse, sest te väärite seda. Selle maksavad kinni rikkaimad ja suured ettevõtted."

Corbyn toetab EL-iga leppe sõlmimist, mis seoks Ühendkuningriigi tihedamalt blokiga. Pärast leppe saavutamist tahab ta panna selle rahvahääletusele, kus kodanikel oleks võimalus valida ka EL-i liikmeks jäämist.

YouGovi järgi on kasvanud toetus Šoti Rahvaparteile (SNP), kes kogub prognooside järgi 41 saadikukohta. Liberaaldemokraatidele aga ennustatakse vaid 15 kohta.

Neljapäeval algaval Euroopa Liidu tippkohtumisel esindab Suurbritanniat Euroopa Ülemkogu uus alaline eesistuja, endine Belgia peaminister Charles Michel, ütles Briti valitsuse pressiesindaja.

"Tavakohaselt andis Ühendkuningriik oma hääle üle Euroopa Ülemkogu eesistujale, kes tegutseb tema nimel," ütles pressiesindaja.

Reedel, kui Ühendkuningriigi parlamendivalimiste tulemused on selgunud, arutatakse ilma Briti ametniketa Brexiti-järgsete kaubanduskõneluste alustamist.

Kui Johnson saab parlamendis enamuse, ratifitseeritakse EL-iga sõlmitud lahkumislepe ja Ühendkuningriik saab 31. jaanuariks Euroopa Liidust lahkuda.

Briti parlamendivalimised numbrites

Britid asuvad neljapäeval valima viimase nelja ja poole aasta kolmandat parlamendikoosseisu. Järgnevalt mõned tähtsamad numbrid:

650

Briti parlamendi alamkojas saadaolevate mandaatide arv. Arv hõlmab 533 valimisringkonda Inglismaa, 59 Šotimaal, 40 Walesis ja 18 Põhja-Iirimaal.

Võimul olev Konservatiivne Partei kandideerib neist 635 ringkonnas. Peamine opositsioonierakond Tööpartei on tal tihedalt kannul 631 ja Brexiti-vastased liberaaldemokraadid 611 ringkonnaga.

70

Eelmistel, 2017. aasta juunis toimunud parlamendivalimistel parteide vahel käsi vahetanud mandaatide arv.

See on vaid 11 protsenti kõikidest kohtadest ning arv on viimastel valimistel vaid kahanenud, ütleb ühendus Valimisreformi Selts.

3321

Valimistel kandideerivate inimeste arv valimisühenduse AEA andmete järgi.

Neist vaid kolmandik - 1124 - on naised, näitab BBC analüüs. Kandidaatidest 227 on kas sõltumatud või neil puudub parteiline kuuluvus.

12

Enim kandidaate ühes valimisringkonnas: Uxbridge ja Lõuna-Ruislip. Seal kaitseb oma kohta peaminister Boris Johnson.

See on ainus üle 10 kandidaadiga ringkond. Kandidaatidest kuus on sõltumatud, neist kaks enda sõnul galaktikatevahelised kosmoseisandad.

5034

Häälte arv, millega Johnson 2017. aastal Uxbridge'i ja Lõuna-Ruislipi mandaadi võitis.

Ametisolev peaminister võitis viimati oma mandaadi niivõrd väikese häälteenamusega 1924. aastal ning kui ta nüüd kohast ilma jääb, siis saab temast esimene seda parlamendivalimistel teinud ametisolev peaminister.

2

Väikseim kaitsmisele minev häälteenamus. Kohta Kirde-Fife'is üritab hoida Stephen Gethins Šoti Rahvusparteist (SNP).

40 000+

Valimisjaoskondade arv Ühendkuningriigis AEA andmete järgi.

Keskvalitsus numbrit reeglina kokku ei arvuta, kuid 2015. aastal oli valimisjaoskondi pisut üle 40 100, lisas ühendus.

326

Teoreetiline "maagiline mandaatide arv", mis võitja vajab parlamendis teovõimelise enamuse saavutamiseks. Tegelikkuses on arv pisut väiksem.

Spiikriterolli täidavad vähemalt neli parlamendisaadikut, mistõttu ei saa nemad kunagi hääletada. Lisaks ei kavatse enda võidetud kohtadele asuda Põhja-Iiri vabariikliku erakonna Sinn Feini saadikud.

317

Konservatiivide 2017. aastal võidetud kohtade arv, mis tegi neist parlamendis suurima erakonna. Neil õnnestus saada kojas enamus ja moodustada valitsus Põhja-Iiri Demokraatliku Unionistliku Partei (DUP) 10 saadiku toel.

Seekord aga otsustas euroskeptik Nigel Farage mitte panna oma Brexiti Partei kandidaate ühtegi valimisringkonda, mis on praegu konservatiivide käes. Sammu eesmärk on suurendada nende parlamendisaadikute arvu, kes tõotavad viia Ühendkuningriigi Euroopa Liidust välja kindlasti ja kiirelt.

59

Kohtade arv Brexiti-vastaste erakondade käes. Liberaaldemokraadid, Rohelised ja Walesi rahvuslaste Plaid Cymru lõid ajutise liidu, eesmärgiga suurendada teist Brexiti-referendumit toetavate kandidaatide võiduvõimalusi.

Tööpartei ja SNP, kes samuti toetavad teise Brexiti-referendumi korraldamist, otsustasid liitu mitte astuda.

10

Kandideerivate teismeliste arv. Kandidaatide miinimumvanus on 18.

500

Summa naelades, mis iga kandidaat peab kandideerimiseks maksma. Kandidaat saab raha tagasi, kui ta kogub kehtivatest hääletussedelitest 5 protsenti või rohkem.

8700

Põhisumma naelades, mis iga kandidaat võib viis nädalat kestval valimiskampaaniaperioodil kulutada.

Nad võivad lisaks kulutada väikeseid ja vahelduvas suuruses summasid, mis arvutatakse nende valimisringkonnas registreeritud valijate arvu pinnalt.

Kuidas parlamendivalimised Brexitit mõjutavad

Neljapäeval Ühendkuningriigis toimuvad valimised toovad võimule uue parlamendikoosseisu ja võivad kutsuda esile muudatusi ka poliitladvikus, kui peaminister Boris Johnsoni Konservatiivne Partei valijatele peale ei lähe.

Johnson kutsus erakorralised valimised esile lootuses, et tema Brexiti-poliitikat toetavate seadusandjate arv parlamendis kasvab. Järgnevalt vaatame, kuidas võimalikud valimistulemused keerulist Brexiti-protsessi ilmselt mõjutavad.

Johnsoni konservatiivid võidavad parlamendis selge enamuse

Kui Johnson oma eesmärgi saavutab, siis asub parlament tõenäoliselt kiirkorras heaks kiitma lahkumislepet, mille peaminister Euroopa Liidu liidritega kokku leppis.

Johnsoni sõnul toetavad kõik Konservatiivse Partei kandidaadid tema lahkumislepet. Seega annab selge enamus talle head šansid viia Ühendkuningriik EL-ist välja 31. jaanuari tähtajaks.

Selle teostumisel midagi kohe eriti ei muutu, sest siis algab üleminekuaeg, mille jooksul hakkavad Ühendkuningriik ja EL uut kaubanduslepet looma. Üleminekuperioodil peab Ühendkuningriik jätkuvalt EL-i reeglitest kinni pidama ning inimeste vaba liikumine jätkub.

Esimene suurem komistuskivi tuleb 2020. aasta lõpus. Johnson on öelnud, et ei pikenda kaubanduskõnelusi detsembrist kaugemale. Sellega vihjab ta, et britid on kõneluste jätkamise asemel valmis lahkuma EL-ist kaubandusleppeta.

Enamike ekspertide arvates kulub pooltel kaubandusleppe saavutamiseks rohkem kui üks aasta.

Johnsoni konservatiivid ei saavuta enamust

Kui Konservatiivne Partei ei suuda võita parlamendis rohkem kui pooli kohtadest, siis on Johnsonil raskem saavutada eesmärki, miks ta valimised üldse esile kutsus. Lisaks satub küsimärgi alla ka Brexit ise.

On võimalik, et ta moodustab koalitsiooni väiksema erakonnaga ja saab seekaudu oma Brexiti-leppe parlamendist läbisurumiseks hääled kokku. Samas on ka võimalik, et valitsuse moodustavad Tööpartei ja Šoti Rahvuspartei (SNP) ning valitsuse etteotsa saab leiboristide juht Jeremy Corbyn. Võimalik on ka mingisugune laiem kombinatsioon, millega kaasatakse liberaaldemokraadid ja väiksemad parteid. Kõige tõenäolisemaks tulemuseks olukorras, kus konservatiivid enamust ei saavuta, on patiseisu jätkumine ehk situatsioon, kus ühelgi jõul pole piisavat jõudu tugevat valitsust moodustada. Samas on teise Brexiti-referendumi korraldamine sellises olukorras üsnagi tõenäoline.

Tööpartei ja SNP valitsuse korral oodatakse, et Corbyn asub rakendama oma erakonna kaheosalist Brexiti-plaani: ta tahab ta sõlmida kolme kuu jooksul EL-i liidritega uue lahkumisleppe ning panna selle kuue kuu jooksul rahvahääletusele.

Brittidelt tahab ta küsida, kas nad eelistavad uue lahkumisleppega jätkata ja Brexiti ellu viia või tahavad nad Brexiti-protsessi tühistada ja jääda EL-i. Corbyn lubas peaministriks saades jääda rahvahääletuses erapooletuks.

Corbyni Tööpartei võidab parlamendis selge enamuse

Küsitluste järgi on Tööpartei enamus vähetõenäoline, kuid kui see peaks siiski juhtuma, siis oleks Corbyni Brexiti-plaanil taga suur toetus.

Üheks võimalikuks probleemiks võivad kujuneda EL-i riikide liidrid, kes on Brexitist ja Briti poliitmaastiku pikast patiseisust väsinud. Liidrid ei ole näidanud üles soovi taasavada Johnsoniga kokku lepitud lepet.

See võib aga täiesti uue valitsuse ametissesaamisel muutuda, eriti põhjusel, et Tööpartei lubadus rahvahääletusest loob tõelise võimaluse, et kogu Brexiti-protsess tühistatakse.