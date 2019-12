Weinstein jõudis enamike süüdistajatega esialgsele leppele

Filmide nagu "Pulp Fiction" ja "Patu linn" mõjuvõimas produtsent, kelle tegemised vallandasid MeToo liikumise seksuaalkuritegude vastu, seisab jaanuaris silmitsi kohtuprotsessiga, mis võib ta eluks ajaks trellide taha panna.

Nüüdne kohtuväline lepe käsitleb eraldiseisvat tsiviilhagi. Raha läheb jagamisele rohkem kui 30 näitlejanna ja endise töötaja vahel, kes kaebasid 67-aastase Weinsteini kohtusse mitmete seksuaalsüüdistuste alusel, mis ulatuvad seksuaalsest ahistamisest vägistamiseni.

Leppe järgi ei pea Weinstein vääritikäitumist tunnistama ega raha omast taskust maksma, ütles uudisteportaal TMZ. Arve esitatakse moguli nüüdseks pankrotis filmistuudio kindlustajatele.

Dokument lahendaks pea kõik Weinsteini vastu alates 2017. aastast esitatud väärkohtlemishagid ja kaitseks firma juhte edasiste kahjunõuete eest.

Weinsteini vastu kriminaalhagi alustanud süüdistajaid on vaid kaks. See tähendab, et nüüd lahenduse suunas liikuv tsiviilhagi on paljudele naistele ainus võimalus saada endale õigust.

Lepe nõuab kõikide osapoolte ja kohtu nõusolekut, kuid paljud süüdistajad ja nende advokaadid mõistsid leppe hukka.

"Plaanime olla jõuliselt vastu mis tahes punktile, mis üritab siduda neid ohvreid, kes tahavad liikuda Harvey Weinsteini vastutuselevõtmise suunas," ütles kahte süüdistajat esindav advokaat Douglas Wigdor.

Seksuaalse ahistamise vastu kampaaniat tegev ühendus Time's Up loodab, et nüüdne lepe annab kannatanutele mingitki leevendust, kuid rõhutas, et rahasumma pole piisav.

"Kui see on parim, mis ellujäänutel saada on, siis on süsteem katki," ütles ühendus Twitteris.