Tõnis Lukas määras Kultuurkapitali nõukokku oma esindajaks Mart Laari

"Mart Laar on väga laia silmaringiga kultuuritegelane, kellel on praegu aega Eesti elu jälgida ja ta oskab anda kuldaväärt nõu," põhjendas Lukas ERR-ile, et miks ta Laari välja valis.

Laar ja Lukas kuuluvad mõlemad Isamaaliitu, kuid Lukase sõnul pole karta, et Laar nõukogus oleks kuidagiviisi poliitiliselt sõltuv või kallutatud. "Sõltumatust ja oma joone hoidmist on Laar näidanud Eesti Panga nõukogu juhtides. Ma ei teagi sõltumatumat inimest kui tema.

Kultuurkapitali nõukogu juhib seaduse kohaselt kultuuriminister. Selle liikmeteks kinnitati valitsuse otsusega Peeter Lusmägi (kehakultuuri ja spordi sihtkapital), Lauri Kärk (audiovisuaalse kunsti sihtkapital), Jaak Allik (näitekunsti sihtkapital), Jorma Sarv (rahvakultuuri sihtkapital), Mait Väljas (arhitektuuri sihtkapitali), Berk Vaher (kirjanduse sihtkapital), Marje Lohuaru (helikunsti sihtkapital), Maarin Ektermann (kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital) ning kultuuriministri esindajana Mart Laar ja rahandusministri esindajana Anu Saluäär-Kall.

"Me võime julgelt öelda, et nõukogu sai esinduslik ja kompetentne, suur tänu selle eest meie sihtkapitalidele," ütles Lukas.

Nõukogu ülesannete hulka kuulub aastatulu jaotamine, valdkondade vaheliste projektide rahastamise, samuti sihtkapitalide ja ekspertgruppide algatatud projektide rahastamise otsustamine.

Ka jaotab nõukogu muuhulgas kultuuriehitistele laekunud summad vastavalt riigikogu otsusega kinnitatud objektide pingereale, määrab kindlaks jaotatavate toetuste piirmäärad, analüüsib Kultuurkapitali tegevuse tulemusi ning kinnitab Kultuurkapitali aastaeelarve ja majandusaasta aruande. Kultuurkapitali igapäevast töö eest vastutab juhataja, kelle nimetab ametisse samuti nõukogu kuni neljaks aastaks.