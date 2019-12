Tammsaare pargi paviljon Tallinnas avab uksed vabariigi aastapäeval

Tallinnas Tammsaare pargi serva ehitatud paviljonis tehakse praegu siseviimistlustöid ning uksed avab see vabariigi aastapäevaks.

Paviljoni tuleb pitsarestoran, a la carte restoran ning keldrisse elava muusikaga söögikoht. Lisaks on keldris ka paviljoni abiruumid, köögid, pargi tööriistade hoiuruum ja ühiskondlik WC.

Abilinnapea Eha Võrk ütles ERR-ile, et paviljon avatakse juba vabariigi aastapäevaks, et see oleks ühtlasi kingitus Eestile.

"Praegu tehakse paviljonis siseviimistlustöid ning hakatakse tegelema sisustusega, sest avamiseni ei ole enam kaua jäänud," lausus ta.

Paviljonialune maa on küll Tallinna oma, aga linn on selle kontsessioonilepinguga andnud Pellepokk OÜ, endise nimega OÜ Lai 22 kasutusse, kes ehitas paviljoni oma kuludega.

Paviljoni ehitab Astlanda Ehitus.

Möödunud aastal kirjutas Äripäev, et Lai 22 OÜ sai lepinguga paviljoni 50-aastase hoonestusõiguse ja maksab lisaks 9,3 miljoni euro suurusele ühekordsele tasule igal aastal 13 000 eurot hoonestusõiguse tasu.