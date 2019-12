Uuring: Eesti mainekaim suurettevõte on tänavu A. Le Coq

Esikümnesse mahuvad veel Circle K, Tallink, Telia, RMK ja Tallinna Sadam. Samas pole sel aastal esikümnes ühtegi panka, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kantar Emori uuringueksperdi Aivar Voogi hinnangul võib A. Le Coqi tõusu taga näha nende liidrirolli alkoholiaktsiisi tõstmise vastases kommunikatsioonis. See näitab, et ettevõtete maineindeks sõltub lisaks nende endi tegevusele paljuski ka ümbritsevast majanduskeskkonnast ja riigipoolsetest regulatsioonidest.

"Ikkagi konkreetselt aasta jooksul toimunud sündmused mõjutavad. Eelnevate aastate esikolmikus stabiilselt olnud Swedbank on välja kukkunud üldse esikahekümnest. See on hästi suur muutus võrreldes eelnevate aastatega," rääkis Voog.