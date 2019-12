Toidupank sai külmutusauto ja jõuab toiduabiga kaugemale

Kokku annetab toidupangale umbes 60 erinevat toidupoodi. Tänavu on Tallinnas kogutud 60 tonni toiduaineid. Järgmisel nädalal saab toidupank annetusena neljalt ettevõttelt külmutusauto.

"See on eriline sõiduk sellepärast, et sellega me saame hakata sügavkülmutatud toitu viima Lõuna-Eestisse ja Ida-Eestisse; sinna, kus on vaesus kõige suurem," rääkis toidupanga projektijuht Kerttu Olõkainen.

Veterinaar- ja toiduameti (VTA) suvel üllitatud juhendi kohaselt tohib "kõlblik kuni" tooteid sügavkülmutada ning jagada veel kaks kuud. Lähiajal räägib toidupank VTA-ga läbi ka kruiisilaevadel ja toitlustuses üle jäävate roogade annetamise.

"Itaalias kruiisilaevadelt ülejääv toit annetatakse toidupangale. Ja nad jagavad seda ilusti. Samuti eriüritustel ülejäänud toit jagatakse toidupanga poolt laiali. Eestis me seda veel teha ei tohi ja ei saa. Tahame uurida, millised on meie võimalused ja mida me selle jaoks tegema peame," lausus Olõkainen.

Käes on annetuskõrghooaeg. Reedel algavad toidupanga toidukogumispäevad toidupoodides. Esmakordselt on võimalik annetada Hiiumaal. Oleviste kirik jagab 27. detsembril kodututele toitu ja ootab ka sooje riideid.