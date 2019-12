Seadueelnõu kriitikud on veendunud, et riik ei tohi pereellu sekkuda, sõltumata sellest, mis selles elus toimub, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See ei ole perevägivalla seadus, see on pere lammutamise seadus. Nii me seda näeme. Eesmärk on meie riigi aluseid õõnestada," rääkis liikumise Vanemate Vastupanu juht Nikolai Mišustin.

Konservatiivide arvates on eelnõu taga Lääs, kes mõjutab saadikud oma MTÜ-de kaudu.

Seaduse toetajaid selline suhtumine nörritab. "Ma olengi MTÜ ja ma ei ole Lääs. Ma olen venemaalanna ja elan Venemaal. Üleüldse, me räägime samast asjast. Nad ütlevad: "Me oleme pere terviklikkuse eest". Aga meie oleme ka pere terviklikuse eest. Mida me jagame? Öeldakse, et see on põhiseaduse vastane. Aga oodake: kas peksta tohib, mõnitada tohib, lapsi vägistada tohib?" kommenteeris MTÜ Kodu-Varjupaik projektijuht Natalia Krasnoslobodtseva.

Kõige rohkem vaidlusi kutsub esile niinimetatud kaitsemääruse norm, mis keelab vägivallatsejal oma ohvrile läheneda.

"See, mida pakutakse, pigem hävitab pere, kui hoiab seda, sest tahetakse luua mingi barjäär mehe ja naise vahel, et mees ei saaks läheneda naisele ja lastele," rääkis vanempreester Vsevolod Tšaplin.

"Kui normaalsele inimesele tehakse kaitsemäärus, kui ta saab hoiatuse või teda võetakse ennetusmenetlusse, siis see võib talle mõista anda, et ta teeb midagi valesti," kommenteeris Moskva naiste- ja lasteabi kriisikeskuse direktor Natalia Zavjalova.

Perevägivalla ennetamise eelnõu võetakse duumas menetlusse tõenäoliselt lähikuudel.