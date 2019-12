Ilm püsib hall ja sajune

Reede öösel on ilm pilvine, paljudes kohtades sajab lund, lörtsi ja rannikul vihma. Teedel on jäiteoht. Lõunatuul puhub 5 kuni 12, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Temperatuur on -2 kraadist +2 kraadini, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on samuti pilvine ühes lume, lörtsi ja vihmaga. Puhub kagu- ja lõunatuul 5 kuni 12, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Termomeetril on -1 kuni +2 kraadi.

Päev tuleb samasugune pilvine ning vahelduva vihma- ja lörtsisajuga. Tuul puhub kagust 5 kuni 12, ääremail iiliti 15 ja õhtul kuni 17 meetrit sekundis. Teedel püsib jäiteoht, kuigi temperatuur tõuseb kõikjal.

Laupäeval on oodata tihedamat sadu ja tugevamat tuult. Nädala lõpu ja uue alguse ilm on samasugune - taevas on pilvine, sajab lörtsi ja vihma, vaid keskmine temperatuur on teisipäevaks kergelt tõusvas joones.