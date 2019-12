Annetada saab kokku ligi 50 kaupluses. Toidukogumispäevade projektijuht Liina Peäske ütleb, et hea meel on sel korral jõuda pea igasse maakonda. Katmata on vaid Raplamaa, kuid jõutud on näiteks ka Hiiumaale. Toidupank toetab neid Eesti inimesi, kes elavad alla toimetulekupiiri ning aeg näitab, et eestlased on lahked toitu annetama.