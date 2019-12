Johnsoni suurvõit viis Londoni börsi ja naela tõusule

Londoni börsiindeks FTSE 100 alustas päeva küll langusega, kuid kasvas peagi 0,9 protsenti 7335,23 punktini. Laiem indeks FTSE 250 kerkis neli protsenti.

"Konservatiivne partei sai suure võiduga ajaloolise mandaadi, mis pakub investoritele segaduse järel selgust," ütles markets.comi analüütik Neil Wilson.

Naelsterling tugevnes 1,3514 dollarini, mis on kõrgeim tase alates 2018. aasta keskpaigast. Euro langes 82,8 pennile, ehk madalaimale alates Brexiti referendumist kolm aastat tagasi.

"See võit toob turgudele poliitilist kindlust, mida on praegu väga vaja," ütles Accendo Marketsi analüütik Samuel Springett.

Kui loetud olid peaaegu kõik hääled, olid toorid saanud alamkoja 650 kohast 362.

See on suurim Konservatiivse Partei enamus alates Margaret Thatcheri ajast 1980. aastatel.

"Turgude ja äri jaoks on see täiuslik tulemus: selge enamus tooridele, Corbyni risk on täiesti nullitud, ebakindlus Brexiti ümber vähenes oluliselt ja isegi kiire eelarve, mis annab majandusele veel veidi hoogu," lisas Wilson.

Johnsoni valitsus on lubanud Brexiti-järgse eelarvega välja tulla saja päeva jooksul.

Briti tööstusliidu (CBI) juht Carolyn Fairbairn õnnitles Johnsonit võidu puhul.

"Ettevõtted ärgitavad peaministrit kasutama tugevat mandaati usalduse taastamiseks ja ebakindluse tsükli murdmiseks, alustades Brexiti tagamisega," ütles ta.