"Vana Baskini Teater on regionaalselt oluline teater, mis viib oma etendused ka Eesti väiksematesse kohtadesse, kuhu teised teatrid jõuavad harva või ei jõuagi. Vana Baskini Teatril on oma publik. Aastal 2018 andis Vana Baskini Teater 118 etendust, millest sai osa 19 364 teatrivaatajat. See ei ole väike number, eriti võrdluses toetust taotlevate teiste väiketeatritega. Iga teatri kunstilise tulemuse kõige objektiivsemaks hindajaks on ikkagi need, kes on etendusi näinud. Eeltoodud külastajate arv näitab, et Vana Baskini Teatril on märkimisväärne vaatajaskond, kes just seda teatrit vaatamisväärseks peab," kirjutas MTÜ Eesti Etendusasutuste Liit juhatuse esimees Aivar Mäe kultuuriminister Tõnis Lukasele adresseeritud kirjas.

Eesti Etendusasutuste Liit toetab Vana Baskini Teatrile tegevustoetuse andmist ja leiab, et teatri, mis on tegutsenud pikki aastaid, ja millel etendusi külastab pea 20 000 külastajat, tegevustoetuseta jätmine ei ole õige.

Kultuuriministeeriumi asekantsler Hillar Sein ütles, et menetlusprotsess tegevustoetuste osas pole veel lõppenud.

"Menetlusprotsess on käinud vastavalt haldusmenetluse seadusele. Teatrite rahastamise komisjon on kohtunud, protokolle on vormistatud ja kooskõlastatud ning praegu käib kõigi taotlejate ärakuulamine. Kui see on lõppenud, alles siis teeb komisjon rahastamisettepaneku kultuuriministrile," teatas Sein ERR-ile.