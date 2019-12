Postimees valmistub tööks uues majas

Postimehe peatoimetaja asetäitja Aivar Reinap tassis oma taimed uude majja Tartu maantee 80 ja ütles, et harjumine võtab aega, vahendas "Aktuaalne kaamera". Samas, vaade on informatiivne, sest kõrval asub kaitseväe peastaap ning kui kaamerad üles panna, võib kriisi esimese meediaväljaandena ära näha, kui pimeduse varjus Juhkentalist ära kolima hakatakse.

"Ma ei hakka seda ütlema, muidu pärast siin hakatakse veel aknaid tumendama. Aga põhimõtteliselt, kui me näeme, et Toompea poole peal midagi juhtub, siis on siit aknast näha ju kõik. Ja sadamas laevad, mida me enne ei näinud - me olime ikka madalamal," rääkis Reinap.

Vanas toimetuses käib kastide vedu kaubikutesse. Leht pannakse reedel veel vanas majas kokku. Uus number sünnib pühapäeval uues toimetuses.

Paljud töötajad pole uusi ruume oma silmaga veel näinud, kuid Heili Sibritsil on üsna mitu kolimist juba selja taga.

"Alustasin ajalehest POST, siis olin natuke aega Liivimaa Kulleris, siis natukene Seltskond, ajakiri Nädal, Postimees - olen olnud Arteris ja mõned aastad Postimehe kultuuris, umbes kümme aastat," rääkis kultuuritoimetuse juhataja.

Postimees Grupp toodab muu hulgas trükimeediat, veebi, televisiooni ja raadiot. Kuku raadio saated lähevad uuest hoonest eetrisse juba teist nädalat. Gruppi kuuluvad telekanalid kolivad uue aasta alguses.